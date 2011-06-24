Президент РФ Владимир Путин поздравил деятелей культуры с Международным днем театра. Об этом он заявил на церемонии открытия обновленного Азербайджанского музыкально-драматического театра в Дербенте, в которой принял участие по видеосвязи.

В начале церемонии глава государства поздравил участников мероприятия с Международным днем театра. По его словам, для такой огромной страны, как Россия, чрезвычайно важно, чтобы культурная жизнь не считалась привилегией только столичных городов. Он подчеркнул, что эта жизнь должна быть доступной для всех граждан.

Чтобы они имели возможность видеть уникальные работы известных режиссеров, размышлять над спектаклями, наслаждаться актерским мастерством непосредственно там, где они живут. Владимир Путин, президент РФ

