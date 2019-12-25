Единственным фигурантом уголовного дела по данной катастрофе оказался пилот Денис Евдокимов.

Президент России Владимир Путин повысил следователя по делу о сгоревшем в Шереметьево "Сухом суперджете" Николая Ущаповского. Его, генерала-майора юстиции, назначили заместителем председателя СК РФ.

Ущаповкий получил известность благодаря расследованию дела о крушении самолёта Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево 5 мая 2019 года. Рейс направлялся из Москвы в Мурманск. Погибли 41 из 78 граждан, которые находились на борту.

Единственным фигурантом уголовного дела по данной катастрофе оказался пилот Денис Евдокимов.

Ранее СК возбудил уголовное дело из‑за драки десантников с бойцами Нацгвардии в парке Горького.