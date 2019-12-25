СК возбудил уголовное дело из‑за драки десантников с бойцами Нацгвардии в парке Горького

Сейчас установлены подозреваемые в применении силы к росгвардейцам.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело из‑за драки десантников с бойцами Росгвардии в парке Горького. Об этом пишет агентство "Москва" со ссылкой на представителя ГСУ СК по Москве Юлию Иванову.

По версии СК, в парке Горького 2 августа нарушался общественный порядок — для устранения нарушений бойцы Росгвардии начали разнимать дерущихся десантников. Началась массовая потасовка, в результате которой два сотрудника получили телесные повреждения.

Сейчас установлены подозреваемые в применении силы в отношении представителей власти. С ними проводят следственные действия.

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