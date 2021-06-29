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Путин потребовал жестче спрашивать за преступления против детей

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Глава РФ обратил внимание Генпрокуратуры на преступления против несовершеннолетних.

Российский президент Владимир Путин потребовал жестче следить и спрашивать за преступления против детей и подростков. Такое поручение глава государства сделал в рамках своего выступления на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры. В мероприятии также принял участие руководитель профильного ведомства Игорь Краснов.

По-прежнему среди приоритетов работы органов прокуратуры – охрана прав несовершеннолетних. Надо строже следить и жестче спрашивать за преступления.

Владимир Путин, президент РФ

лидер страны призвал коллег принимать дополнительные меры для кардинального снижения правонарушений в указанной сфере.

Путин призвал доводить до суда преступления украинских националистов.

Фото и видео: Kremlin.ru
 

Теги: владимир путин, генпрокуратура, дети
Категории: Лента новостей, Тема дня, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости России,

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