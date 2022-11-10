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Путин потребовал запустить новое единое пособие для семей с детьми с 2023 года

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По словам главы государства, власти несколько лет шли к этому.

Президент России Владимир Путин потребовал запустить новое единое пособие для семей с детьми с 2023 года. Об этом он заявил на совещании по социальным вопросам.

По словам главы государства, власти несколько лет шли к тому, чтобы создать новое пособие для семей с детьми. Он подчеркнул, что это была долгая дорога к достижению необходимого результата.

И, несмотря ни на что, мы эту работу должны завершить и запустить эту новую систему поддержки семей с детьми.

Владимир Путин, президент России

Ранее Путин подписал закон об увеличении предельного возраста пребывания на госслужбе.

Видео: kremlin.ru

Теги: владимир путин, пособие, президент россии, семьи с детьми
Категории: Лента новостей, Новости России,

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