По словам главы государства, власти несколько лет шли к этому.

Президент России Владимир Путин потребовал запустить новое единое пособие для семей с детьми с 2023 года. Об этом он заявил на совещании по социальным вопросам.

По словам главы государства, власти несколько лет шли к тому, чтобы создать новое пособие для семей с детьми. Он подчеркнул, что это была долгая дорога к достижению необходимого результата.

И, несмотря ни на что, мы эту работу должны завершить и запустить эту новую систему поддержки семей с детьми. Владимир Путин, президент России

Ранее Путин подписал закон об увеличении предельного возраста пребывания на госслужбе.

Видео: kremlin.ru