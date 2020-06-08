Президент РФ Владимир Путин подписал закон об увеличении предельного возраста пребывания на госслужбе на ряде руководящих постов госслужащих с 65 до 70 лет. Об этом сообщает РИА Новости.
Речь в документе идёт о гражданских служащих на руководящих должностях в федеральных органах исполнительной власти. Чтобы продлить возраст пребывания в должности, необходимо согласие самого сотрудника.
Нововведение введено с целью сохранения в государственных органах опытных кадров, которые доказали свой профессионализм.
Ранее мы сообщили о том, что в РФ было мобилизовано 318 тыс. человек, включая добровольцев.
Фото: Kremlin.ru
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