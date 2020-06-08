Гражданские служащие на руководящих должностях в федеральных органах исполнительной власти теперь имеют право занимать свой пост до 70 лет.

Президент РФ Владимир Путин подписал закон об увеличении предельного возраста пребывания на госслужбе на ряде руководящих постов госслужащих с 65 до 70 лет. Об этом сообщает РИА Новости.

Речь в документе идёт о гражданских служащих на руководящих должностях в федеральных органах исполнительной власти. Чтобы продлить возраст пребывания в должности, необходимо согласие самого сотрудника.

Нововведение введено с целью сохранения в государственных органах опытных кадров, которые доказали свой профессионализм.

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Фото: Kremlin.ru