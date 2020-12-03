Договориться об этом, по словам чиновника, можно будет с крупными российскими компаниями.

Владимир Путин потребовал заняться трудоустройством участников конкурса мастерства для инвалидов "Абилимпикс". Соответствующее поручение он дал правительству и первому заместителю главы президентской администрации.

С просьбой подумать о последующем трудоустройстве и получении сертификата обратились участники чемпионата. Также они просили предоставлять сертификаты на получение дополнительного образования и технических средств реабилитации.

Обязательно это продумаем, потому что действительно ребята, которые побеждают на подобных конкурсах. Владимир Путин, президент России

По словам первого заместителя руководителя администрации президента Сергея Кириенко, трудоустроить всех участников конкурса будет довольно сложно, но участников сопровождать точно получится. Договориться об этом, по словам чиновника, можно будет с крупными российскими компаниями.

Ранее Путин оценил ситуацию с реализацией прав инвалидов.

Видео: Youtube/Россия 24