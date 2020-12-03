Глава РФ напомнил о поправках в Конституцию, которые гарантируют права людей с ограниченными возможностями.

Владимир Путин оценил ситуацию с реализацией прав инвалидов. На встрече с представителями общественных организаций, занимающихся вопросами социальной защиты людей с ограниченными возможностями, политик рассказал о недопустимости дискриминации и ущемления прав человека.

Я напомню, принятые летом этого года на всероссийском голосовании поправки в конституцию РФ закрепили, в том числе, положения, посвященные социальной защите инвалидов, основанной на полном и равном осуществлении ими прав и свобод человека и гражданина, недопустимости какой бы то ни было дискриминации Владимир Путин, президент России

Российский лидер заметил, что находит крайне важным то, что инициаторами данной поправки в Конституцию стали именно члены общественных организаций. По мнению политика, только в прямом и открытом диалоге с членами гражданского общества удается принять выверенные и эффективные решения по различным вопросам. Он призвал реализовывать гарантии, которые теперь закреплены Конституцией РФ.

Путин назвал условие, при котором можно покорить любые вершины.

Видео: kremlin.ru