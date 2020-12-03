Глава РФ встретился с общественными организациями.

Владимир Путин назвал условие, при котором можно покорить любые вершины. Об этом глава государства заявил на встрече с общественными организациями представляющими людей с ограниченными возможностями. Политик уверен, что любой цели можно достигнуть, если не сдаваться.

Если никогда не сдаваться, можно покорить любые вершины Владимир Путин, президент России

Российский лидер напомнил, что перед властью одной из важнейших обязанностей является создание возможностей для самореализации населения. Этот же постулат также относится и к категории людей с ограниченными возможностями.

Путин поручил начать вакцинацию от коронавируса на следующей неделе.

Видео: kremlin.ru