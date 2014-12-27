По словам президента, следует рассмотреть вопрос о создании государственной системы защиты информации.

Президент России Владимир Путин потребовал укрепить оборону отечественного цифрового пространства. Об этом он заявил на заседании Совета Безопасности.

По словам главы государства, здесь не должно быть слабых мест. Он также отметил, что нельзя ни в коем случае допустить утечки конфиденциальной информации и персональных данных граждан. Для этого необходимо усилить контроль правил использования служебной техники.

Кроме того, президент добавил, что следует рассмотреть вопрос о создании государственной системы защиты информации.

Ранее Путин заявил, что против России развязана настоящая кибервойна.

Видео: kremlin.ru