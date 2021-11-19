Глава РФ рассказал о необходимости следить за инфляцией.

Российский президент Владимир Путин потребовал сохранить индексацию пенсий. Об этом глава государства упомянул во время правительственного совещания по социальным вопросам в Москве. По мнению политика, власти страны не должны делать отступление от принципа индексации пенсий гражданам быстрее, чем движется инфляция. Он напомнил коллегам о том, что с 2019 года государство строго придерживается такого требования.

Сучетом значительного роста инфляции отступать от этого принципа было бы неправильно. Предложения по конкретным параметрам индексации пенсий сейчас прорабатываются и в правительстве, и в администрации, и депутаты над этим думают. Владимир Путин, президент РФ

Лидер страны отметил, что федеральные власти вернутся к данным предложениям в ближайшее время. При этом Путин также призвал коллег изучить макроэкономические показатели.

Путин: в 2022 году прожиточный минимум в России составит 12 654 рубля.

Фото и видео: kremlin.ru