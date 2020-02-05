Путин обязал правительство добиться прорыва в дебюрократизации

По словам президента, первыми изменения должны почувствовать россияне и бизнес.

Российский лидер Владимир Путин потребовал от правительства во главе с Михаилом Мишустиным добиться дебюрократизации и разумной траты средств. Об этом Путин заявил 5 февраля на совещании с правительством.

Президент показал осведомленность в работе нового правительства: на данный момент оно ведет оптимизацию административных процедур, а также начало внедрять передовые технологии в деятельность российских ведомств и министерств. Путин отметил важность достижения нескольких результатов: сквозного повышения эффективности ведущейся работы, ускорения прохождения документов и различных управленческих решений, а также бережного использования финансовых средств.

По словам президента, первыми изменения должны почувствовать россияне и бизнес.

Ранее Путин заявил о возрастании угрозы терроризма.

Видео: SHOWTIME, CNN / YouTube