Путин заявил о возрастании угрозы терроризма

Путин считает, что это связано с разрушением системы контроля над вооружениями.

В среду, 5 февраля, стало известно, что глава государства Владимир Путин заявил о нахождении мира у опасной черты. Об этом сообщает ТАСС.

"К сожалению, в наши дни растет угроза терроризма", — сказал глава государства.

Президнет, что это связано с разрушением системы контроля над вооружениями. Также глава РФ отметил, что наблюдаются проблемы и с региональными конфликтами.

Напоним, что об угрозе Путин заявил ещё в далеком 2018 году. Тогда он посетовал на то, что в мире недооценивают угрозу ядерной войны.

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Видео: Youtube/ Совет Федерации, kremlin