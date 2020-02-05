Путин заявил о возрастании угрозы терроризма

В среду, 5 февраля, стало известно, что глава государства Владимир Путин заявил о нахождении мира у опасной черты. Об этом сообщает ТАСС.
"К сожалению, в наши дни растет угроза терроризма",
— сказал глава государства.
Президнет, что это связано с разрушением системы контроля над вооружениями. Также глава РФ отметил, что наблюдаются проблемы и с региональными конфликтами.
Напоним, что об угрозе Путин заявил ещё в далеком 2018 году. Тогда он посетовал на то, что в мире недооценивают угрозу ядерной войны.
Ранее мы сообщали о том, что в Кремле объяснили необходимость поправок в Конституцию о Госсовете.
Видео: Youtube/ Совет Федерации, kremlin
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