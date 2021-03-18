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Путин потребовал от США считаться с интересами России

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По его словам, Вашингтон настроен иметь отношения с Москвой по своим собственным вопросам.

Президент России Владимир Путин потребовал от США считаться с интересами страны. Об этом он заявил на встрече с представителями общественности Крыма и Севастополя.

Глава государства заметил, что Вашингтон настроен иметь определенные отношения с Москвой по вопросам, которые интересуют только их самих. При этом, по словам Путина, российские власти умеют отстаивать свои интересы.

Мы будем с ними работать, но в тех областях, в которых мы сами заинтересованы, и на тех условиях, которые мы считаем выгодными для себя. И им придется с этим считаться.

Владимир Путин, президент РФ

Ранее Белый дом ответил на предложение Путина о разговоре с Байденом.

Видео: kremlin.ru

Теги: владимир путин, президент россии, россия, сша
Категории: Новости России, Лента новостей,

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