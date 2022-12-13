Глава РФ рассказал о важности поддерживать промышленность.

Поддержка промышленной сферы деятельности в стране является вопросом национальной безопасности. Глава государства потребовал от чиновников из кабинета министров не затягивать с реализацией федеральных программ поддержки этой сферы экономического сектора. Политик рассчитывает, что будут обеспечены эффективные инструменты для помощи обрабатывающей промышленности необходимым объемом ресурсов. Соответствующее заявление российский президент Владимир Путин сделал перед коллегами на заседании президиума Государственного совета по вопросам развития отечественной промышленности.

В целом это вопрос национальной безопасности - развитие всех регионов страны, нашей системы профессионального образования, создание современных рабочих мест, рост доходов российских семей. Владимир Путин, президент РФ

Путин потребовал не затягивать с реализацией программ поддержки промышленности.

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