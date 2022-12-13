Экономика устояла, несмотря на резкий разрыв связей с Западом, заявил Путин

Глава РФ провел заседание Госсовета по промышленности.

Западные инициаторы антироссийских санкций пошли на резкий разрыв связей, но при этом Россия сумела обеспечить устойчивость экономической ситуации. Соответствующее заявление на заседании Государственного совета по развитию отечественной промышленности сделал российский президент Владимир Путин. Политик добавил, что власти предприняли определенные шаги по замещению иностранной продукции недружественных государств аналогами из своих производств, или дружественных стран. В частности, чиновники активно стали вкладывать денежные средства в замену оборудования и программного обеспечения а также внедрять новые механизмы льготного и проектного финансирования проектов.

Многие отрасли оказались в эпицентре санкционной блокады. Ее западные инициаторы пошли на резкий разрыв торгово-экономических и кооперационных связей. Но мы сумели сконцентрировать наши ресурсы и усилия, чтобы обеспечить устойчивость экономической ситуации. Владимир Путин, президент РФ

Путин уверен, что санкции против России останутся надолго.

Фото и видео: Telegram / СМОТРИ