Президент России Владимир Путин потребовал не допустить необоснованных скачков цен на жилье. Заявление он сделал во время расширенного заседания президиума Госсовета.
Глава государства призвал обеспечить баланс цен и предложения. По его мнению, это поможет создать долгосрочную устойчивость рынка жилищного строительства.
Путин отметил, что меры, призванные стимулировать спрос на жильё, работают.
Естественно, для долгосрочной устойчивости рынка жилья должно также расти и предложение.
Владимир Путин, президент России
Он считает, что нужно вводить в строй больше жилья, чтобы был выбор и соблюдался баланс спроса и предложения. Это, считает президент, поможет избежать необоснованных скачков на цену. По его данным, объём выданных ипотечных кредитов в 2020 году превысил количество 2019-го.
Ранее мы писали, что в России цены на новое жилье могут вырасти на 15%.
Видео: kremlin.ru
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все