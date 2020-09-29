Он отметил, что меры, призванные стимулировать спрос на жильё, работают.

Президент России Владимир Путин потребовал не допустить необоснованных скачков цен на жилье. Заявление он сделал во время расширенного заседания президиума Госсовета.

Глава государства призвал обеспечить баланс цен и предложения. По его мнению, это поможет создать долгосрочную устойчивость рынка жилищного строительства.

Путин отметил, что меры, призванные стимулировать спрос на жильё, работают.

Естественно, для долгосрочной устойчивости рынка жилья должно также расти и предложение. Владимир Путин, президент России

Он считает, что нужно вводить в строй больше жилья, чтобы был выбор и соблюдался баланс спроса и предложения. Это, считает президент, поможет избежать необоснованных скачков на цену. По его данным, объём выданных ипотечных кредитов в 2020 году превысил количество 2019-го.

Ранее мы писали, что в России цены на новое жилье могут вырасти на 15%.

Видео: kremlin.ru