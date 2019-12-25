Российский президент Владимир Путин потребовал дать больше свободы регионам. Такое заявление глава государства сделал во время выступления на правительственном совещании по социально-экономической поддержке субъектов РФ. Он рассчитывает, что кабинет министров определит порядок взаимодействия региональных и федеральных органов власти. Эти контакты политик призывает упростить и дать регионам больше прав при маневрировании ресурсов и при запуске новых программ развития. В частности, кабмин уже направил дополнительные деньги на дорожное строительство.
Важно упростить порядок взаимодействия регионов и федеральных органов власти, дать субъектам федерации больше свободы в маневре ресурсами, а также в возможности для запуска новых строек и программ.
Владимир Путин, президент РФ
По словам лидера страны, российские регионы должны иметь возможность оперативно принимать решения, чтобы менять содержания проектов и имеющийся портфель ресурсов. Путин призвал чиновников на местах ориентироваться и реализовывать те программы, которые в текущих санкционных условиях могут быть выполнены с максимальной эффективностью.
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