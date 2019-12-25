Власти на местах должны иметь возможность для оперативных изменений.

Российский президент Владимир Путин потребовал дать больше свободы регионам. Такое заявление глава государства сделал во время выступления на правительственном совещании по социально-экономической поддержке субъектов РФ. Он рассчитывает, что кабинет министров определит порядок взаимодействия региональных и федеральных органов власти. Эти контакты политик призывает упростить и дать регионам больше прав при маневрировании ресурсов и при запуске новых программ развития. В частности, кабмин уже направил дополнительные деньги на дорожное строительство.

Важно упростить порядок взаимодействия регионов и федеральных органов власти, дать субъектам федерации больше свободы в маневре ресурсами, а также в возможности для запуска новых строек и программ. Владимир Путин, президент РФ

По словам лидера страны, российские регионы должны иметь возможность оперативно принимать решения, чтобы менять содержания проектов и имеющийся портфель ресурсов. Путин призвал чиновников на местах ориентироваться и реализовывать те программы, которые в текущих санкционных условиях могут быть выполнены с максимальной эффективностью.

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