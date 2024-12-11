Президент РФ Владимир Путин поставил задачу добиться снижения инфляции в 2025 году. Об этом он заявил на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным.
По словам главы государства, необходимо выйти на траекторию устойчивого роста российской экономики. Он подчеркнул, что нынешний показатель инфляции составляет 9,5%.
Это вызов для нас, мы должны предпринять все необходимое, чтобы у нас рост был сбалансированным.
Владимир Путин, президент РФ
Ранее Путин потребовал повысить качество платного приема в вузы.
Видео: kremlin.ru
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