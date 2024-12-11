По словам главы государства, необходимо выйти на траекторию устойчивого роста российской экономики.

Президент РФ Владимир Путин поставил задачу добиться снижения инфляции в 2025 году. Об этом он заявил на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

По словам главы государства, необходимо выйти на траекторию устойчивого роста российской экономики. Он подчеркнул, что нынешний показатель инфляции составляет 9,5%.

Это вызов для нас, мы должны предпринять все необходимое, чтобы у нас рост был сбалансированным. Владимир Путин, президент РФ

Ранее Путин потребовал повысить качество платного приема в вузы.

Видео: kremlin.ru