Путин призвал не зацикливаться на Украине и думать о себе

Об этом президент заявил во время встречи с населением в Петербурге.

Президент России Владимир Путин посоветовал жителям России не зацикливаться на вопросах, связанных с Украиной, и подумать о себе. Об этом он заявил во время общения с населением на открытии памятника писателю Даниилу Гранину в Петербурге.

Один из присутствующих на встрече сообщил, что хочет задать вопрос об Украине, и передал главе государства некую книгу, которую попросил прочесть. На что Путин ему ответил: "Что же вы все об Украине, надо и о себе подумать".

Ранее помощник президента Юрий Ушаков заявлял, что двухсторонняя встреча Зеленского и Путина может состояться на "нормандском саммите", который пройдет в Париже 9 декабря. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что программа поездки находится "на стадии проработки".

Видео: YouTube / United Nations, NBC News