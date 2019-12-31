Путин посмертно присвоил звание Героя России комдиву Шаймуратову

Он возглавлял 112-ю Башкирскую кавалерийскую дивизию, которая под его предводительством прошло от Дона до Эльбы более 4 тысяч километров.

Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя России посмертно генерал-майору Мингалею Шаймуратову, комдиву легендарной Башкирской кавалерийской дивизии. Указ опубликовали на портале правовой информации.

Мингалей Шаймуратов родился в 1899 году в деревне Биштяки, которая сейчас носит название Шаймуратово. Он возглавлял 112-ю Башкирскую кавалерийскую дивизию, которая под его предводительством прошло от Дона до Эльбы более 4 тысяч километров. Из этой дивизии 78 воинов стали Героями СССР и пятеро – полными кавалерами Ордена Славы. Сам Шаймуратов погиб 23 февраля 1943 года на территории нанешней Луганской области. В 1943 году генерал-майор был награжден орденом Красной Звезды посмертно.

В мае 2010 года в Парке Победы Уфы на Аллее славы был установлен бюст генерала, открыт музей, о легендарной дивизии сняли документальный фильм- драму "Генерал". В сентябре 2015 года в деревне Шаймуратово был открыт памятник комдиву.

В начале февраля умер Алексей Ботян: легендарного разведчика не стало на 104-м году жизни.

Фото: hote4estvo.ru

Видео: YouTube/ КармаскалыТВ, Совет Федерации, kremlin