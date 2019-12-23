Путин в шутку назвал улиток решением демографической проблемы

Президенту рассказали, что моллюски являются афродизиаком.

Российский лидер Владимир Путин поддержал мысль внести разводящих улиток фермеров в перечень сельхозтоваропроизводителей. Об этом глава государства заявил на встрече по вопросам развития сельского хозяйства и сельских территорий в стране.

Путин одобрил соответствующую идею подмосковного фермера, отметив, что улитки – такой же продукт, как рыба и устрицы, и, к тому же, питательный. Собеседник президента сказал, что улитки являются еще и афродизиаком, и Путин сразу же пошутил о том, что разведение моллюсков поможет решить заодно и демографическую проблему.

Также Путин признался, что предпочитает обычному чаю травяной сбор.