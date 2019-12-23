Путин признался, что предпочитает обычному чаю травяной сбор

Больше всего президент любит алтайские травы.

Президент России Владимир Путин признался, что не пьет обычные чай и кофе. Этим напиткам российский лидер предпочитает сбор из алтайских трав. Об этом сообщил ТАСС.

О любимом сорте чая президента узнал председатель первого чайного кооператива Серафим Тимченко во время встречи в Адыгее. В республике Путин обсуждал вопросы развития сельского хозяйства РФ, а Тимченко припомнил поездку по Крымскому мосту, где президент пил чай из стакана с традиционным металлическим подстаканником. Путин отметил, что любит заваренные или облитые кипятком алтайские травы.

Тимченко рассказал про спекуляции с землей, пригодных для выращивания чая, на что президент отметил, что в стране не так много земель, отданных под выращивание чая, и призвал относится к ним бережнее. Путин пообещал "окончательную бумагу" по поводу перевода земель под чаеводство.

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Видео: YouTube / SHOWTIME, CNN_1