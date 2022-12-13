Путин посетил штабы группировок "Днепр" и "Восток" в зоне СВО

В обоих штабах президент поздравил военнослужащих с праздником Пасхи и передал им в дар копии икон.

Президент России Владимир Путин посетил штабы группировок "Днепр" и "Восток" в зоне спецоперации. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

В штабе группировки войск "Днепр" в Херсонской области глава государства заслушал доклады военачальников. На совещании президент попросил военных высказать мнение о текущей обстановке на Херсонском и Запорожском направлениях и обменяться информацией.

Также Путин посетил штаб Национальной гвардии "Восток" в ЛНР, где заслушал доклады высокопоставленных офицеров об обстановке на этом направлении. В обоих штабах президент поздравил военнослужащих с праздником Пасхи и передал им в дар копии икон.

Ранее Путин поздравил православных христиан с Пасхой.

Видео: kremlin.ru