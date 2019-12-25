Президент России Владимир Путин поручит выделить деньги на капремонт водоснабжения Севастополя. Об этом он рассказал во время встречи с врио губернатора Севастополя Михаилом Развожаевым.
Глава государства пообещал дать поручение правительству о выделении средств на капитальный ремонт водоснабжения крымского города федерального значения.
Развожаев во время видеозвонка с Путиным подробно рассказал о проблеме нехватки воды в Севастополе. По его подсчётам, на решение этой проблемы потребуется 7,4 миллиарда рублей, из них 3,6 миллиарда — на капримонт сетей водоснабжения. Глава города подчеркнул, что проектная документация, выполнение работ займёт пять лет.
Я соответствующее поручение правительству оформлю.
Владимир Путин, президент России
Он добавил, что Развожаев должен проработать темпы работ с федеральными органами власти.
Ранее Аксенов допустил использование "фантастических" вариантов водоснабжения Крыма.
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все