Развожаев должен проработать темпы работ с федеральными органами власти.

Президент России Владимир Путин поручит выделить деньги на капремонт водоснабжения Севастополя. Об этом он рассказал во время встречи с врио губернатора Севастополя Михаилом Развожаевым.

Глава государства пообещал дать поручение правительству о выделении средств на капитальный ремонт водоснабжения крымского города федерального значения.

Развожаев во время видеозвонка с Путиным подробно рассказал о проблеме нехватки воды в Севастополе. По его подсчётам, на решение этой проблемы потребуется 7,4 миллиарда рублей, из них 3,6 миллиарда — на капримонт сетей водоснабжения. Глава города подчеркнул, что проектная документация, выполнение работ займёт пять лет.

Я соответствующее поручение правительству оформлю. Владимир Путин, президент России

Он добавил, что Развожаев должен проработать темпы работ с федеральными органами власти.

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