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Путин поручил запретить экспорт необработанной древесины

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Новая норма коснётся лесоматериалов хвойных и ценных лиственных пород.

Президент России Владимир Путин поручил запретить экспорт необработанной или грубо обработанной древесины с 1 января 2022 года.

Заявление он сделал на совещании по вопросам развития и декриминализации лесного комплекса.

Новая норма коснётся лесоматериалов хвойных и ценных лиственных пород. По словам президента, нужно поставить чёткий заслон неконтролируемому вывозу необработанной древесины. Также он напомнил, что в регионах необходимо запустить федеральную информационную систему лесного комплекса.

Ранее Путин заявил об усталости россиян от масок и ограничений.

Видео: kremlin.ru

Теги: древесина, лес, путин
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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