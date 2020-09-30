Путин поручил запретить экспорт необработанной древесины

Новая норма коснётся лесоматериалов хвойных и ценных лиственных пород.

Президент России Владимир Путин поручил запретить экспорт необработанной или грубо обработанной древесины с 1 января 2022 года.

Заявление он сделал на совещании по вопросам развития и декриминализации лесного комплекса.

Новая норма коснётся лесоматериалов хвойных и ценных лиственных пород. По словам президента, нужно поставить чёткий заслон неконтролируемому вывозу необработанной древесины. Также он напомнил, что в регионах необходимо запустить федеральную информационную систему лесного комплекса.

Ранее Путин заявил об усталости россиян от масок и ограничений.

Видео: kremlin.ru