Путин заявил об усталости россиян от масок и ограничений

Коронавирусные выплаты медикам, работающим с заражёнными, продлят до 1 января 2021 года.

Президент России Владимир Путин заявил об усталости россиян от масок, самоизоляции и других ограничений. При этом он отметил, что коронавирус — тихий и опасный противник, поэтому всё-таки следует соблюдать масочный режим, социальную дистанцию и прочие санитарные нормы. Заявление глава государства сделал на встрече с правительством.

Путин отметил, что несмотря на то, с чем стране пришлось столкнуться минувшей весной, которые граждане России до сих пор не верят в опасность вируса. Президент призвал глав регионов быть готовыми к любому развитию ситуации с эпидемией. По его словам, большое количество заболевших в Москве — не новая ситуация, потому что то же самое было весной.

Также Владимир Путин поддержал идею вице-премьера Татьяны Голиковой продлить коронавирусные выплаты медикам, работающим с заражёнными, до 1 января 2021 года.

Ранее Путин обсудил с премьером Японии совместную работу по созданию вакцины от COVID-19.

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