Он добавил, что вторая волна эпидемии может случится осенью.

Президент России Владимир Путин поручил возобновить в России плановую медпомощь, в том числе высокотехнологичную. Заявление он сделал на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке.

Глава государства призвал как можно скорее восстановить в полном объёме работу с онкологическими, сердечно-сосудистыми, эндокринными и прочими заболеваниями.

Также Путин отметил, что следует сохранить коронавирусный коечный фонд на тот случай, если количество заболевших COVID-19 опять будет расти. Он добавил, что вторая волна эпидемии может случится осенью и к ней Россия должна подойти готовой.

Ранее мы писали, что Путин может назначить дату голосования по Конституции на этой неделе.