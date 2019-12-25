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Путин поручил возобновить в России плановую медпомощь
Сегодня, 14:17
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matveyvn

Путин поручил возобновить в России плановую медпомощь

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Он добавил, что вторая волна эпидемии может случится осенью.

Президент России Владимир Путин поручил возобновить в России плановую медпомощь, в том числе высокотехнологичную. Заявление он сделал на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке.

Глава государства призвал как можно скорее восстановить в полном объёме работу с онкологическими, сердечно-сосудистыми, эндокринными и прочими заболеваниями.

Также Путин отметил, что следует сохранить коронавирусный коечный фонд на тот случай, если количество заболевших COVID-19 опять будет расти. Он добавил, что вторая волна эпидемии может случится осенью и к ней Россия должна подойти готовой.

Ранее мы писали, что Путин может назначить дату голосования по Конституции на этой неделе.

Теги: здравоохранение, медицина, путин
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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