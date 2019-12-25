Это соответствует поправкам в Конституцию.

Президент России Владимир Путин поручил возобновить индексацию пенсий работающим пенсионерам. По его словам, этот вопрос должно проработать правительство России.

Он отметил, что проект индексации пенсий стоит рассмотреть с точки зрения социальной справедливости.

Путин подчеркнул, что в Конституции России после принятия поправок появился пункт об обязательной индексации пенсий — и там нет ничего про разделение на работающих и неработающих пенсионеров.

Ранее Лукашенко поздравил Путина с днем рождения и назвал его другом Белоруссии.

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