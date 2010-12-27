Путин поручил внести изменения в законодательство для выдачи ипотеки многодетным семьям 

Ипотеку планируют выдавать под 2%.

В понедельник, 23 сентября, стало известно, что в законодательство для выдачи ипотеки внесут изменения касательно многодетных семей. Соответствующая информация размещена на сайте президента.

Такое поручение кабмину дал президент России Владимир Путин. Согласно новым изменениям, ипотеку планируют выдавать под 2%. Однако, это нововведение касается только семей на Дальнем Востоке. Кабмин должен управится до 15 декабря.

Кроме того, до 1 декабря на Дальнем Востоке чиновники должны обеспечить увеличение квоты приема горожан на целевое обучение за счет бюджетных средств.

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Фото:скриншот"Прямой линии с Владимиром Путиным"