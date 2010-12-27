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Путин поручил внести изменения в законодательство для выдачи ипотеки многодетным семьям 
Сегодня, 10:38
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IRINA_CHALKINA

Путин поручил внести изменения в законодательство для выдачи ипотеки многодетным семьям 

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Ипотеку планируют выдавать под 2%.

В понедельник, 23 сентября, стало известно, что в  законодательство для выдачи ипотеки внесут изменения касательно многодетных семей. Соответствующая информация размещена на сайте президента.

Такое поручение кабмину дал президент России Владимир Путин. Согласно новым изменениям, ипотеку планируют выдавать под 2%. Однако, это нововведение касается только семей на Дальнем Востоке. Кабмин должен управится до 15 декабря.

Кроме того, до 1 декабря на Дальнем Востоке чиновники должны обеспечить увеличение квоты приема горожан на целевое обучение за счет бюджетных средств. 

Ранее мы сообщали о том, что в России работают над истребителем шестого поколения.

Фото:скриншот"Прямой линии с Владимиром Путиным"

 

 

Теги: новости спб, общество
Категории: Лента новостей, Новости России,

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