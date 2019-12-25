Доложить о проделанной работе Мишустин должен до 1 декабря.

Президент России Владимир Путин поручил увеличить размер больничных родителям детей до семи лет. Он считает, что им должны выплачивать сто процентов от суммы — независимо от стажа работы. Информация об этом появилась в списке поручений главы государства по итогам встречи президиума Госсовета в конце сентября.

Ответственным за выполнение назначен премьер-министр России Михаил Мишустин. Доложить о проделанной работе он должен до 1 декабря.

Также Путин поручил проработать механизмы адресной поддержки детей, чьи родители уклоняются от уплаты налогов. Предложение нужно внести до 1 августа 2020 года.

Ранее Путин прокомментировал слова о сотрудничестве Батуриной и сына Байдена.

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