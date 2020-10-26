Путин прокомментировал слова о сотрудничестве Батуриной и сына Байдена

Глава государства отметил, что Елена Батурина занималась или занимается бизнесом.

Президент России Владимир Путин прокомментировал слова о сотрудничестве вдовой бывшего мэра Москвы Елены Батуриной и сына американского политика Джо Байдена. По его словам, он ничего про это не знает.

Глава государства отметил, что Елена Батурина занималась или занимается бизнесом, поэтому вполне возможно, что неё было много деловых контактов — в том числе с иностранными партнёрами.

Есть ли в этом числе американцы? Я просто об этом ничего не знаю. Владимир Путин, президент России

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