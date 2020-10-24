Олег Матыцин рассказал о развитии физкультуры и спорта в стране.

Владимир Путин признал успешной реализацию стратегии развития спорта до 2020 года. Об этом в эфире телеканала "Матч Страна" заявил министр спорта РФ Олег Матыцин в программе "Прямой разговор с министром". Ролик доступен на YouTube-канале. По мнению чиновника, стратегия дала мощнейший импульс развитию спорта и физкультуры. Это 6 октября отметил глава государства во время заседания профильного Совета.

На совете при президенте РФ мы представили очень детальный отчет о выполнении "Стратегии-2020". Президентом стратегия признана практически успешно реализованной, но впереди еще осталось два месяца 2020 года, и все элементы, которые были не доработаны, будут выполнены Олег Матыцин, глава Минспорта России

Эксперт рассказал, что стратегия укрепила материальную базу спорта, включая строительство новых стадионов и инфраструктурных объектов. Это позволило РФ проводить крупные международные соревнования. Планы пришлось скорректировать из-за пандемии коронавируса. Чиновники предусмотрели поэтапный план реализации стратегии.

Сборная России рассчитывает попасть в тройку лучших в медальном зачете ОИ-2020.

Видео: YouTube / Матч ТВ