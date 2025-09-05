Путин поручил утвердить стратегию развития редкоземельной индустрии в РФ

По словам главы государства, стратегию необходимо подготовить не позднее ноября 2025 года.

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству утвердить стратегию развития редкоземельной индустрии в стране. Об этом он заявил на пленарном заседани ВЭФ.

По словам главы государства, стратегию необходимо подготовить не позднее ноября 2025 года. Он отметил, что система учета запасов редкоземельных металлов налажена. Путин подчеркнул, что по мере развития технологий их можно извлекать и эффективно использовать.

Ранее Путин оценил обеспеченность углем на Дальнем Востоке.

Видео: Telegram / СМОТРИ