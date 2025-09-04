  1. Главная
Сегодня, 14:31
Путин оценил обеспеченность углем на Дальнем Востоке

Президент призвал задуматься над тем, как использовать такие запасы.

Президент РФ Владимир Путин оценил обеспеченность углем на Дальнем Востоке. Об этом он рассказал на совещании по развитию топливно-энергетического комплекса региона.

По словам главы государства, обеспеченность углем на Дальнем Востоке исчисляется сотнями лет. Он подчеркнул, что обеспеченности хватит на 900 лет.

Настолько солидные запасы, что стоит подумать о том, как их использовать.

Владимир Путин, президент РФ

Ранее Путин назвал Дальний Восток стратегически важным регионом.

Видео: kremlin.ru

