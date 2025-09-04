Президент призвал задуматься над тем, как использовать такие запасы.

Президент РФ Владимир Путин оценил обеспеченность углем на Дальнем Востоке. Об этом он рассказал на совещании по развитию топливно-энергетического комплекса региона.

По словам главы государства, обеспеченность углем на Дальнем Востоке исчисляется сотнями лет. Он подчеркнул, что обеспеченности хватит на 900 лет.

Настолько солидные запасы, что стоит подумать о том, как их использовать. Владимир Путин, президент РФ

Ранее Путин назвал Дальний Восток стратегически важным регионом.

Видео: kremlin.ru