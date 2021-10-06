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Путин поручил уделить внимание развитию угледобывающих регионов

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Глава РФ рассчитывает на формирование новых рабочих мест.

Российский президент Владимир Путин поручил уделить внимание развитию угледобывающих регионов. Такое поручение глава государства дал на совещании по вопросам развития энергетики. В частности, политик призвал коллег создавать рабочие места вне угольной отрасли.

Необходимо заниматься диверсификацией экономики, активно инвестировать в инфраструктуру и создание новых производств. Особое внимание стоит уделить угледобывающим регионам, созданию здесь новых рабочих мест вне угольного сектора.

Владимир Путин, президент РФ

Президент напомнил участникам заседания о том, что ранее уже делал соответствующие поручения правительству. Сегодня он надеется заслушать  подробный доклад о уже проделанной работе по данному направлению.

Путин назвал политику краткосрочных газовых контрактов ошибочной.

Фото и видео: kremlin.ru

Теги: владимир путин, регионы, уголь, энергетика
Категории: Новости России, Лента новостей,

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