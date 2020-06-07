Путин поручил создать базу генетических данных в России

Федеральный бюджет начнет ежегодно выделять деньги на эти цели.

В воскресенье, 7 июня, стало известно о том, что президент России поручил создать базу генетических данных. Соответствующее постановление опубликовано на сайте Кремля.

Согласно документу, власти РФ и Курчатовский институт будут курировать создание информационно-аналитической системы хранения и обработки генетических данных. Доклад о работе над базой в октябре представят премьер-министр Михаил Мишустин и глава Курчатовского института Александр Благов.

На эти цели ежегодно будут выделять деньги из федерального бюджета.

Ранее мы сообщали о том, что Путин призвал "как можно быстрее" снимать ограничения из-за коронавируса.

Видео:kremlin.ru