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Путин поручил создать базу генетических данных в России

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Федеральный бюджет начнет ежегодно выделять деньги на эти цели.

В воскресенье, 7 июня, стало известно о том, что президент России поручил создать базу генетических данных. Соответствующее постановление опубликовано на сайте Кремля.

Согласно документу, власти РФ и Курчатовский институт будут курировать создание информационно-аналитической системы хранения и обработки генетических данных. Доклад о работе над базой в октябре представят премьер-министр Михаил Мишустин и глава Курчатовского института Александр Благов.

На эти цели ежегодно будут выделять деньги из федерального бюджета. 

Ранее мы сообщали о том, что Путин призвал "как можно быстрее" снимать ограничения из-за коронавируса.

Видео:kremlin.ru

Теги: новости россии, общество
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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