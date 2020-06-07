Путин призвал "как можно быстрее" снимать ограничения из-за коронавируса

При этом глава государства призвал это делать осознанно.

В воскресенье, 7 июня, стало известно о том, что президент России призвал "как можно быстрее" снимать ограничения из-за коронавируса. Об этом Владимир Путин заявил во время видеоконфернции.

Все-таки будем стремиться к тому, чтобы выходить из этой ситуации как можно быстрее Владимир Путин, президент России

Однако глава государства призвал это делать осознанно. Отметим, что в Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 467 673 заражения COVID-19 в 85 регионах.

По последним данным, за последние сутки умерли 134 человек.

Ранее мы сообщали о том, что Путин поправил главу Бурятии по стоимости национальной библиотеки.

Видео:kremlin.ru