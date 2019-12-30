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Путин поручил создать авиакомпанию для перевозок на Дальнем Востоке

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Речь идет о пассажирских и грузовых перевозках.

Президент России Владимир Путин поручил премьер-министру Дмитрию Медведеву до конца января доложить об идеях по созданию авиакомпании с российскими самолетами по пассажирским и грузоперевозкам на Дальнем Востоке. Об этом пишет ТАСС.

Впервые о создании специального регионального авиаперевозчика заговорил член Совета Федерации Иван Абрамов в ноябре. Ожидается, что это увеличит доступность билетов на Дальний Восток. Чиновник считает, что государство может себе позволить купить 10 дальнемагистральных самолетов, а также создать госкомпанию, которая не будет выплачивать огромные лизинговые платежи.

Ранее Путин назвал вопрос о количестве президентских сроков не принципиальным.

Теги: авиаперевозки, владимир путин, дальний восток
Категории: Лента новостей, Новости России, Тема дня,

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