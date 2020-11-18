Глава РФ поднял перед чиновниками вопрос того, что россияне не могут дозвониться в поликлиники.

Владимир Путин поручил решить вопросы связи с поликлиниками. Об этом российский лидер заявил во время правительственного совещания. По словам политика, вопрос со связью в медицинские учреждения следует решить оперативно, так как люди не могут в них дозвониться.

Есть еще один вопрос - это связь. Людям не так просто дозвониться. Это тоже вопрос, на который надо обратить внимание Владимир Путин, президент России

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Видео: Youtube/Россия 24