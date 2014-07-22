Путин поручил разработать закон о северном завозе

Глава РФ подчеркнул, что в скором времени начнется сезон работы маршрута.

Российский президент Владимир Путин поручил разработать специальный федеральный закон о северном завозе. Документ должен учитывать все имеющиеся аспекты по доставке грузов на территории, которые считаются труднодоступными, а также обеспечить полное и своевременное обеспечение направления. Соответствующее заявление глава государства сделал в рамках выступления на совещании по вопросам развития Арктического региона.

Закон должен отразить все аспекты, начиная от определения перечня грузов завоза и обеспечения их транспортировки до планирования реализации и контроля за исполнением всех этих мероприятий. Владимир Путин, президент РФ

Политик также предложил коллегам модернизировать существующие и формировать новые транспортные коридоры с участием Северного морского пути, а также прилегающих акваторий. По реализации инвестиционных программ в Арктике Путин попросил использовать механизмы по государственной поддержке в рамках "фабрики проектного финансирования".

Трутнев обозначил объем перевозок по Севморпути до 2030 года.

Фото и видео: Kremlin.ru

