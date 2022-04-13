Вице-премьер РФ рассказал о реализации инвестпроектов в Арктике.

Российский вице-премьер Юрий Трутнев обозначил объем перевозок по Севморпути до 2030 года. Соответствующей информацией заместитель председателя правительства РФ поделился с главой государства и коллегами на совещании, посвященном развитию Арктического региона. По сведениям эксперта, до 2030 года объем грузовых перевозок по Северному морскому пути достигнет около 200 млн тонн. Этот маршрут позволяет властям завозить на территорию необходимые материалы для создания проектов, транспортировки сырья и готовой продукции.

Стратегической задачей является создание на базе СМП нового глобального транспортного коридора. Основной объем перевозки по СМП до 2024 года должны обеспечить четыре компании - "Новатэк", "Газпромнефть", "Роснефть" и "Северная звезда". Владимир Путин, президент РФ

Юрий Трутнев полагает, что увеличение грузового потока потребует значительной работы по всей трассе СМП для надежной и безопасной транспортировки товаров. Чиновник объяснил, что на местных верфях создаются сейчас четыре атомных ледокола, в том числе уникальный атомный ледокол "Лидер". К 2030 году будут построены еще шесть ледокольных кораблей (четыре - по внебюджетным средствам).

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Фото и видео: Kremlin.ru