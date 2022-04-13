Путин: научное судно "Северный полюс" должно начать работу осенью

Глава России рассказал о необходимости вовремя завершить все испытания ледокола.

Российский президент Владимир Путин сообщил, что отечественное научное судно "Северный полюс" должно начать работу осенью текущего года. Соответствующее заявление глава государства сделал в рамках правительственного совещания, посвященного вопросам развития Арктического региона. Политик поставил задачу в запланированный срок начать эксплуатировать ледокол, что означает успешное завершение всех испытаний.

Одной из конкретных площадок международного научного взаимодействия призвано стать ледокольное судно "Северный полюс". Работает в формате действующей дрейфующей лаборатории. Владимир Путин, президент РФ

Лидер страны подчеркнул, что на корабле находится 16 исследовательских лабораторий, которые способны обеспечивать широкий комплекс работ - от проведения работ по донным отложениям и ледовому покрытию до работ по верхним слоям атмосферы. Владимир путин добавил коллегам, что "Северный полюс" не имеет в мире аналогов, поэтому международное сообщество заинтересовано в том, чтобы оно вело работу.

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Фото и видео: Kremlin.ru