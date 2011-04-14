Путин: отказ Запада от нормального сотрудничества ударил по Европе и США

Глава РФ рассказал о последствиях санкций против страны.

Глава России Владимир Путин считает, что отказ Запада от нормального сотрудничества, а также отказа от поставок части энергетических российских ресурсов, ударил по Европе и США. Такое заявление лидер государства сделал в рамках выступления на правительственном совещании, посвященному вопросам развития Арктического региона.

Отказ …уже ударил по миллионам европейцев, спровоцировал настоящий энергетический кризис, он отражается и на США. Везде растут цены, инфляция зашкаливает, для этих стран она носит беспрецедентный характер. Владимир Путин, президент России

Политик уточнил, что в связи с западными антироссийскими санкциями Россия также сталкивается с проблемами, но для страны при этом создаются альтернативные возможности, варианты. В отношении нефти, газа и угля страна способна увеличить объемы потребления ресурсов на внутреннем рынке. Также государство стимулирует глубокую переработку сырья и будет наращивать поставки энергетических ресурсов по другим маршрутам, в те регионы, где они нужны.

Байден считает политику Путина по Украине "геноцидом".

Фото и видео: Telegram / SHOT