Байден считает политику Путина по Украине "геноцидом"

Американский президент Джо Байден подтвердил, что считает внешнюю политику российского коллеги Владимира Путина по Украине "геноцидом". Соответствующее заявление глава государства сделал в рамках выступления перед журналистами в штате Айова. Там политик говорил росте цен на продукты питания и топливо по США. По словам лидера Белого дома, у его администрации в Вашингтоне появилось еще больше доказательств в пользу заявленного им утверждения. Он добавил, что действия РФ на территории соседнего государства являются "ужасными".
Да, я назвал это геноцидом, поскольку становится все яснее и яснее, что Путин попросту пытается стереть с лица земли саму мысль о существовании украинцев.
Джо Байден, президент США
Стоит уточнить, что на брифинге Джо Байден не стал напрямую называть имя Владимира Путина. Он сделал это позже, во время личного общения с представителями прессы, когда корреспонденты попросили его прокомментировать значение высказанного им ранее.
Байден: в инфляции в США на 70% виновата Россия.
Фото и видео: Reuters, Белый дом
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