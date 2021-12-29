Путин поручил рассмотреть вопрос о кешбэке за научно-популярные туры

Глава РФ дал поручение правительству разработать дорожную карту программы.

Российский президент Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос о кэшбеке за научно-популярные туры. Информация опубликована на официальном сайте администрации Кремля. Решение ранее было принято по результатам заседания Государственного совета и Совета при главе РФ по науке и образованию. Известно, что план предусматривает частичное возвращение денежных средств для покупателей туристского продукта.

Разработать и реализовать план мероприятий (дорожную карту) по развитию научно-популярного туризма, определив источники финансирования с 2022 года. текст документа

Уточняется, что соответствующий доклад по этому вопросу от ответственных лиц должен быть представлен Владимиру Путину до 30 апреля. Далее он будет реализовываться на ежегодной основе. Работу по созданию программы проведет кабинет министров, а также Координационный совет по вопросам молодежи в научной и образовательных сферах. В работе примут участие региональные власти, на территориях которых заявлены объекты научно-популярного туризма.

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Фото: Kremlin.ru

