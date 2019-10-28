Путин поручил рассмотреть оплату газификации домов из маткапитала

Правительство России подготовит поправки в середине ноября.

Путин поручил обсудить возможность оплачивать газификации жилья из материнского капитала. Соответствующий документ размещен на официальном сайте Кремля. В тексте говорится о том, что на средства, выделенные как государственная поддержка семей, можно будет подключиться к централизованным системам водоснабжения и водоотведения. Деньги будут "действовать" и на прокладку автономных сетей водоснабжение и водоотведения в жилых помещениях.

Правительству РФ рассмотреть вопросы о возможности использования средств или части средств материнского капитала, предусмотренного Федеральным законом "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей комментируют в пресс-службе администрации президента

До 15 ноября в Правительстве страны разработают поправки в законодательство. Данное постановление станет результатом встречи с общественными представителями на Дальнем Востоке.

Напомним, что по данным "Газпрома", в России уровень газификации регионов достиг 68,6%. В программу входят 66 субъектов страны.

Ранее Piter.tv писал о том, что Путин поручил подготовить поправки об уголовной ответственности за пропаганду наркотиков в интернете.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/SHOWTIME, CNN