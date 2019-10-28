Путин поручил подготовить поправки об уголовной ответственности за пропаганду наркотиков в интернете

За склонение к употреблению запрещенных веществ при помощи Интернета будет грозить тюремный срок.

Путин поручил ввести уголовную ответственность за пропаганду наркотиков в Интернете. Также глава государства хочет ввести данное наказание за склонение употреблению запрещенных веществ. Под статью попадает пропаганда психотропов и их аналогов, размещенная в Интернете. Об этом говорится на официальном сайте Кремля.

Принять дополнительные меры по противодействию незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ, предусматривающие внесение в законодательство России изменений, устанавливающих уголовную ответственность… написано в тексте обращения

Чиновникам необходимо подготовить правки. Соответствующее распоряжение отправлено Правительству Известно, что данное решение принято после встречи с представителями общественности, которая прошла 6 сентября 2019 года на Дальнем Востоке.

Ранее Piter.tv писал о том, что на форуме Россия – Африка заключили 800-миллиардные соглашения.

Фото: Piter.tv

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