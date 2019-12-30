Путин поручил проверить законность приговора Константину Котову

Сообщение появилось на сайте Кремля.

Стало известно о том, что президент РФ Владимир Путин поручил Генпрокуратуре проверить, насколько законен приговор, вынесенный Константину Котову – участнику летних протестных акций в Москве. Котов был осужден на 4 года колонии.

Ответственным за подготовку отчета по ситуации, который надо представить 31 марта, назначен генпрокурор Игорь Краснов.

Отметим, что президент России пообещал рассмотреть ситуацию с Константином Котовым, после своей итоговой пресс-конференции в декабре 2019 года. Тогда журналисты привлекли внимание Путина к вопросу на выходе из зала. Президент ответил, что "услышит и посмотрит".

Ранее Мосгорсуд признал законным приговор активисту Константину Котову, осуждённому на четыре года за неоднократное нарушение правил проведения массовых акций. Суд оставил без изменений решение Тверского районного суда Москвы от 5 сентября и жалобу не удовлетворил. Константин Котов был задержан 10 августа сразу после несанкционированного шествия в Москве.

С мая 2018 года Котова привлекали к административной ответственности десять раз.

Видео: YouTube / Анриал путешествия, SHOWTIME, CNN_1