Мосгорсуд оставил в силе приговор активисту Константину Котову

Константин Котов был задержан 10 августа сразу после несанкционированного шествия в Москве.

Мосгорсуд признал законным приговор активисту Константину Котову, осуждённому на четыре года за неоднократное нарушение правил проведения массовых акций. Об этом сообщило РИА Новости.

Мосгорсуд оставил без изменений решение Тверского районного суда Москвы от 5 сентября и жалобу не удовлетворил. Константин Котов был задержан 10 августа сразу после несанкционированного шествия в Москве.

С мая 2018 года Котова привлекали к административной ответственности десять раз.

Ранее Мосгорсуд заявил о травле судьи по делу Павла Устинова.

Видео: YouTube/ sotavision